الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بقائي: طهران لم تتلق أي تفاصيل بشأن منتدى للحوار مع دول الخليج العربية في الرياض

آخر الأخبار
2026-06-30 | 08:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بقائي: طهران لم تتلق أي تفاصيل بشأن منتدى للحوار مع دول الخليج العربية في الرياض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بقائي: طهران لم تتلق أي تفاصيل بشأن منتدى للحوار مع دول الخليج العربية في الرياض

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

طهران

تفاصيل

منتدى

للحوار

الخليج

العربية

الرياض

LBCI التالي
بقائي: إيران مصممة على الحفاظ على حقها في إدارة مضيق هرمز
بقائي: يجب تنفيذ بنود الاتفاق الموقت قبل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:12

رسامني اجتمع مع لجنة المراقبين الجويين لبحث واقع الملاحة الجوية

LBCI
صحف اليوم
08:59

بلبلة في طرابلس قبيل جولة الشيباني في المدينة الخميس (أخبار اليوم)

LBCI
أخبار لبنان
08:51

"تكتل الاعتدال الوطني" في السراي: ندعم قرارات الدولة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
08:47

مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى رزق... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03305031

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:47

مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى رزق... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03305031

LBCI
آخر الأخبار
08:21

بقائي: إيران مصممة على الحفاظ على حقها في إدارة مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
08:12

بقائي: يجب تنفيذ بنود الاتفاق الموقت قبل بدء المحادثات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي

LBCI
آخر الأخبار
08:00

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كأس العالم مسيس للغاية والولايات المتحدة تصرفت بما يخالف مبادئ الاستضافة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:57

الحاج حسن: رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس إسرائيل

LBCI
اقتصاد
2026-06-29

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
2026-04-17

رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم: قبل إعلان سريان وقف إطلاق النار تم تفعيل الخطة الأمنية وأكثر من 57 ضابطاً و 300 عنصر يواكبون الأهالي وحركة السير تشهد زحمة نتيجة تدمر بعض الجسور

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-15

دريان: السلطات اختارت التفاوض للخروج من المأزق إذ لا سبيل غيره لوقف القتل والتخريب والتدمير والتهجير

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

لقاء بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش... إليكم الأجواء من قصر بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
07:34

باسيل من عين التينة: هناك توافق مع الرئيس بري على أمرين

LBCI
أخبار لبنان
06:00

وزير الصحة جال متفقدا مستشفيات صور لمتابعة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
03:57

الحاج حسن: رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

موجة حر قياسية في أوروبا… وانقسام سياسي في فرنسا حول التكييف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

ترقبوا انخفاضًا تدريجيًا في أسعار السلع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

قافلة إنسانية جديدة إلى الجنوب بجهود مشتركة بين Fondation CMA CGM و L’Œuvre d’Orient

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين المونديال وتصفيات السلة... لبنان يواجه الهند في مواجهة مهمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

50 ألف دولار لمشاهدة المونديال... تعرفوا إلى مهنة الأحلام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:40

هبة نصر تنشر الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار اللبنانيّ الاسرائيليّ الاميركيّ

LBCI
أخبار لبنان
09:59

عون استقبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي وأكد بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
06:36

وزير المالية يحدد آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواجه الهند في تصفيات كأس العالم... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:04

سلام يشكر الامارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمّن متانة العلاقات الثنائية

LBCI
اسرار
00:17

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٦-٢٠٢٦

LBCI
فنّ
13:06

جوزيف عطية... "مغروم؟"

LBCI
فنّ
11:44

الشامي يفتتح ألبوم "هوية" بـ"أنا بعدك".. أغنية كلاسيكيّة وفيلم قصير من بطولة جينيفر عازار! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More