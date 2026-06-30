نتنياهو: أمامنا المزيد من اتفاقيات السلام

قاليباف: السيادة على مضيق هرمز تعود إلى إيران وسلطنة عُمان والمرور منه يجري وفق الترتيبات التي تحددها إيران

قاليباف: السيادة على مضيق هرمز تعود إلى إيران وسلطنة عُمان والمرور منه يجري وفق الترتيبات التي تحددها إيران

قاليباف: مذكرة التفاهم تشير إلى أن العبور من مضيق هرمز دون تكلفة سيكون لمدة 60 يوما فقط