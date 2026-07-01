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أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: حزب الله كان بإمكانه أن يتخذ قرارات أخرى لا توصل لبنان إلى ما وصل إليه اليوم والسيادة موضوع أساسيّ يجب أن لا نربطه بنزع السلاح علمًا أنّه شرط إسرائيل

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2026-07-01 | 03:27
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أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: حزب الله كان بإمكانه أن يتخذ قرارات أخرى لا توصل لبنان إلى ما وصل إليه اليوم والسيادة موضوع أساسيّ يجب أن لا نربطه بنزع السلاح علمًا أنّه شرط إسرائيل
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أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: حزب الله كان بإمكانه أن يتخذ قرارات أخرى لا توصل لبنان إلى ما وصل إليه اليوم والسيادة موضوع أساسيّ يجب أن لا نربطه بنزع السلاح علمًا أنّه شرط إسرائيل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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