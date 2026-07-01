أمين السر العام في الحزب التقدميّ الاشتراكيّ ظافر ناصر للـLBCI: حزب الله كان بإمكانه أن يتخذ قرارات أخرى لا توصل لبنان إلى ما وصل إليه اليوم والسيادة موضوع أساسيّ يجب أن لا نربطه بنزع السلاح علمًا أنّه شرط إسرائيل

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