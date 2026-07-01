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29
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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الوكالة الوطنية: مسيّرة القت 3 قنابل صوتية على بلدة ياطر
آخر الأخبار
2026-07-01 | 07:40
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الوكالة الوطنية: مسيّرة القت 3 قنابل صوتية على بلدة ياطر
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