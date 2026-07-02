سامي الجميل من قصر بعبدا: سبق ان تحدثت مع الرئيس السوري واستشفينا النوايا الطيبة تجاه لبنان وسنتأكد من ذلك اليوم عندما سنلتقي الشيباني

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