الشيباني من بكركي: لضرورة التعايش بين الشعبين السوري واللبناني

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق.



وبعد اللقاء، قال الشيباني: "ضمن سلسلة اللقاءات التي قمنا بها اليوم، تشرفت بلقاء صاحب الغبطة، ونحن نؤكد اليوم على ضرورة انتشار السلام بين الشعوب والتعايش بين الشعب السوري والشعب اللبناني، فالمكوّن المسيحي في سوريا ولبنان له بصمة مهمة جدا في استقرار البلدين وبصمة تاريخية تعود لمئات السنين".