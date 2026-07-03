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مسيّرة إسرائيلية استهدفت ليلا آلية في بلدة صديقين في قضاء صور أتبعتها بغارة ثانية ما أدى الى سقوط جريحين
آخر الأخبار
2026-07-03 | 00:14
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مسيّرة إسرائيلية استهدفت ليلا آلية في بلدة صديقين في قضاء صور أتبعتها بغارة ثانية ما أدى الى سقوط جريحين
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