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الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية القت قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل ولا اصابات

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2026-07-03 | 05:27
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الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية القت قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل ولا اصابات
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الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية القت قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل ولا اصابات

 
 
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