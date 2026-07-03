الرئيس عون: صيغة الاطار لا تشرّع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية

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الرئيس عون: قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني-الأميركي هو مشكلة البعض الذي إعتاد على ان يكون تحت وصاية تتحكم بنا وتقرر عنا وتفاوض علينا