وزارة: العراق وتركيا يتفقان على مواصلة محادثات فنية وقانونية بشأن صادرات نفط

مكتب وزارة الصحة في النبطية باشر عمله وييسر معاملات المواطنين بشكل طبيعيّ بعد وقف العدوان الإسرائيليّ

مكتب وزارة الصحة في النبطية باشر عمله وييسر معاملات المواطنين بشكل طبيعيّ بعد وقف العدوان الإسرائيليّ

الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سيتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية