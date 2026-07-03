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وزير الخارجية: اتفاق الإطار ليس اتفاقًا نهائيًا بل قاعدة يمكن الانطلاق منها لاستكمال المفاوضات
آخر الأخبار
2026-07-03 | 09:44
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وزير الخارجية: اتفاق الإطار ليس اتفاقًا نهائيًا بل قاعدة يمكن الانطلاق منها لاستكمال المفاوضات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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