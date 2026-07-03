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ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء والرئيس الأميركي ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن

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2026-07-03 | 12:35
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ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء والرئيس الأميركي ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن
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ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء والرئيس الأميركي ترامب أجريا اتصالا هاتفيا واتفقا على الاجتماع في واشنطن

 
 
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