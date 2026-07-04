داغر للـLBCI: اتفاقية 17 أيار لم تُسمَّ كذلك بل "اتفاقية جلاء الجيش الإسرائيلي من لبنان" والرئيس أمين الجميّل لم يُوقّعها لأن الاسرائيلي بعث برسالة انه لن ينسحب اذا لم ينسحب السوري من لبنان لذا لم يُوقّعها الرئيس

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