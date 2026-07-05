الوكالة الوطنية للاعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور

الوكالة الوطنية للاعلام: انفجار خزان مازوت في الكرك - زحلة أحدث دويا قويا في المنطقة ولا صحة لتعرّض المكان لغارة

الوكالة الوطنية للاعلام: انفجار خزان مازوت في الكرك - زحلة أحدث دويا قويا في المنطقة ولا صحة لتعرّض المكان لغارة

قاليباف: أكدنا لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب مع حلفائنا جزءا من التفاهم