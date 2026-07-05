الوكالة الوطنية للاعلام: قصف مدفعي إسرائيلي لناحية بلدة القنطرة

نتنياهو لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قائد أميركا ويفعل ما يصبّ في مصلحتها وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها

نتنياهو لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قائد أميركا ويفعل ما يصبّ في مصلحتها وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يخدم مصلحتها

نتنياهو لفوكس نيوز: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب