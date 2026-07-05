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27
o
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كسروان
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o
متن
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نتنياهو لفوكس نيوز: أنا وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح وعادة نتوصل لحلول
آخر الأخبار
2026-07-05 | 11:15
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نتنياهو لفوكس نيوز: أنا وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح وعادة نتوصل لحلول
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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