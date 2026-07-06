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أ.ف.ب نقلا عن إعلام رسمي: انطلاق موكب جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في طهران

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2026-07-06 | 00:19
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أ.ف.ب نقلا عن إعلام رسمي: انطلاق موكب جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في طهران
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أ.ف.ب نقلا عن إعلام رسمي: انطلاق موكب جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في طهران

 
 
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