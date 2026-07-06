الوكالة الوطنية للإعلام: قوات إسرائيلية نسفت عدد من المنازل في بلدة عيترون

وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية

وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية

مخزومي من بعبدا: ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار فإما نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي أو نبقى اسرى الأزمات والعزلة والانهيار