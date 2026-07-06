مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى رزق... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 76448730

الرئيس جوزاف عون استقبل رئيسة بلدية مجلس كمبرلاند في أستراليا علا حامد وعرض معها أوضاع الجالية اللبنانية والمتحدّرين من أصل لبناني في أستراليا كما جرى التداول في العلاقات اللبنانية - الأسترالية

السابق