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التلفزيون السوري: إصابة 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق

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2026-07-07 | 04:37
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التلفزيون السوري: إصابة 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق
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التلفزيون السوري: إصابة 4 من أفراد الشرطة في انفجارات دمشق

 
 
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