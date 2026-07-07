الرئيس الفرنسي: لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين... وزيارتي إلى سوريا ستستمر

الرئيس الفرنسي: نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا

الرئيس الفرنسي: نعمل على توفير كل الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا

الرئيس السوري: نريد لفرنسا أن تكون شريكنا الأول في سوق الممرات العالمية ومن استثمر في سوريا مبكرا ربح مبكرا