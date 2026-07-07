رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يدين الأعمال الإجرامية التي وقعت صباحًا في دمشق وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار وأكّد تضامن لبنان ووقوفه إلى جانب سوريا

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