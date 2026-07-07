الرئيس عون: لن اقبل تحت أي ظرف ان يفاوض احد عن لبنان وانتزعنا من إسرائيل اعترافاً بعدم وجود مطامع لديها بالأرض اللبنانية

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