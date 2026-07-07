الشرع: نواصل المضي بإيجابية في مسار استكمال الاندماج الوطنيّ وعقدنا مباحثات معمقة تزامنت مع لقاءات تُوّجت بتوقيع اتفاقية وما نؤسسه هو شراكة تخدم شعبي البلدين

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الشرع: ناقشنا الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ونطالب بضغط دوليّ يفرض على إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات ونعوّل على دور فرنسيّ فاعل يوقف التصعيد كذلك عن لبنان أكدنا ضرورة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية