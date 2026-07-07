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o
البقاع
26
o
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o
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o
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o
كسروان
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o
متن
27
o
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الشرع: وقعنا إعلان نوايا لاسترداد الاصول السورية في الخارج
آخر الأخبار
2026-07-07 | 08:39
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الشرع: وقعنا إعلان نوايا لاسترداد الاصول السورية في الخارج
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