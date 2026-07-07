ماكرون: عليكم إقناع السوريين الذين فرّوا بأنّ مستقبلهم آمن في سوريا

ترامب: قضينا على قدرات إيران العسكرية وطهران لن تحصل على سلاح نووي

ترامب: قضينا على قدرات إيران العسكرية وطهران لن تحصل على سلاح نووي

ماكرون: الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلادنا منذ أعوام كان مصدرها سوريون وفرنسا عملت على محاربة هذا الإرهاب وخلق سوريا الجديدة لذلك مع ولادة سوريا الجديدة قررت فرنسا مرافقتها