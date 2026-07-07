الشيخ سامي ابي المنى: هناك ثوابت وطنية لا تتبدل ولكن لا بد من التكيّف مع الواقع المتغير ومن الحكمة تقييم الاطار بدقة وروح وطنية

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أبي المنى: أين نحن من التحديات فهل يجوز أن يتحوّل الصراع مع العدو إلى صراع داخليّ؟ كما أنّه هل يجوز الاستفراد بالقرارات أو الاستخفاف ينوايا إسرائيل؟