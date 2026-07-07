نتنياهو في مقابلة مع "سي.إن.إن": من المبكر جدا قول ما سيحدث بشأن إيران

نتنياهو لسي إن إن: أوضحت للرئيس ترامب أن بيع طائرات إف 35 لتركيا سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط

نتنياهو لسي إن إن: أوضحت للرئيس ترامب أن بيع طائرات إف 35 لتركيا سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط

نتنياهو في مقابلة مع "سي.إن.إن": في الأمور الكبرى نتفق أنا وترامب تماما ولكن أختلف معه في بعض الأحيان