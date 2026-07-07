التالي

وزارة الخارجية القطرية: مذكرة الاحتجاج تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد أمن المنطقة ووقف تعريض أمن الملاحة العالمية وإمدادات الطاقة للخطر