وزارة الخارجية الأوكرانية تحث الاتحادات الرياضية على الإبقاء على القيود المفروضة على مشاركة الروس

وزارة الخارجية الأوكرانية تحث الدول التي تستضيف المسابقات الدولية على عدم السماح بوضع رموز الدولة الروسية على أراضيها

وزارة الخارجية الأوكرانية تحث الدول التي تستضيف المسابقات الدولية على عدم السماح بوضع رموز الدولة الروسية على أراضيها

رويترز عن مسؤول أميركي: أميركا لا تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابل بعواقب