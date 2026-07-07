الخارجية القطرية: استهداف الناقلة السعودية انتهاك خطير لسلامة الملاحة وتهديد لأمن الطاقة وخرق للقانون الدولي

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الخارجية القطرية: استمرار الاعتداءات على السفن يهدد أمن المنطقة ويقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين كما أن الاعتداءات على السفن تقوض المكتسبات التي تحققت في أعقاب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران