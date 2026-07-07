الخارجية القطرية: نطالب إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة وتعرض أمن الملاحة والطاقة للخطر

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: اتهامات قطر لإيران بشأن هجوم على سفينة مرتبطة بها في مضيق هرمز محيرة ولا تتفق مع مبدأ حسن الجوار

متحدث باسم الخارجية الإيرانية: اتهامات قطر لإيران بشأن هجوم على سفينة مرتبطة بها في مضيق هرمز محيرة ولا تتفق مع مبدأ حسن الجوار

الخارجية القطرية: استمرار الاعتداءات على السفن يهدد أمن المنطقة ويقوض جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين كما أن الاعتداءات على السفن تقوض المكتسبات التي تحققت في أعقاب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران