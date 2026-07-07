مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي: من الواضح تماما أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات إلى الفشل

التالي

بلومبرغ عن رئيس العمليات البحرية الأميركية: نعلم عدد الألغام المزروعة في مضيق هرمز والمعطيات تندرج ضمن الاستخبارات السرية ولن أخوض بكيفية حصولنا عليها وهدف إيران إجبار الشحن التجاري على العبور بمحاذاة سواحلها في هرمز