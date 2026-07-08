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الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت "ردا على انتهاك أميركا لوقف إطلاق النار"

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2026-07-07 | 23:49
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الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت &quot;ردا على انتهاك أميركا لوقف إطلاق النار&quot;
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الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت "ردا على انتهاك أميركا لوقف إطلاق النار"

 
 
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