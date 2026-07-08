الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت "ردا على انتهاك أميركا لوقف إطلاق النار"

انقلاب حافلة تنقل معتمرين من مدينة صيدا متوجّهين نحو مكّة المكرمة على اوتوستراد درعا - سوريا ووقوع عدد من القتلى والجرحى

انقلاب حافلة تنقل معتمرين من مدينة صيدا متوجّهين نحو مكّة المكرمة على اوتوستراد درعا - سوريا ووقوع عدد من القتلى والجرحى

بلومبرغ عن رئيس العمليات البحرية الأميركية: نعلم عدد الألغام المزروعة في مضيق هرمز والمعطيات تندرج ضمن الاستخبارات السرية ولن أخوض بكيفية حصولنا عليها وهدف إيران إجبار الشحن التجاري على العبور بمحاذاة سواحلها في هرمز