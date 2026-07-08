احصاءات غرفة التحكم المروري: ٧ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

وكالة مهر: سماع دوي انفجارات عدة في بوشهر بإيران

وكالة مهر: سماع دوي انفجارات عدة في بوشهر بإيران

انقلاب حافلة تنقل معتمرين من مدينة صيدا متوجّهين نحو مكّة المكرمة على اوتوستراد درعا - سوريا ووقوع عدد من القتلى والجرحى