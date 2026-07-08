الوكالة الوطنية للإعلام: طيران مسيّر فوق الضاحية

الرئيس جوزاف عون عرض مع سفير باكستان في لبنان سلمان اطهر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة كما تناول اللقاء التطورات الراهنة محلياً وإقليمياً ودور باكستان في السعي إلى تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة

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