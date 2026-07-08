الجميل: المطلوب من الجيش أن يتحمل مسؤولياته وأن يبدأ بتطبيق ما وضع في اتفاق الاطار وعلى الاسرائيلي أن يلتزم

الجميل: كل كلام الجماعة فارغ والحجج غير صحيحة وهذه الجماعة لا تريد استعادة الدولة لسيادتها

الجميل: كل كلام الجماعة فارغ والحجج غير صحيحة وهذه الجماعة لا تريد استعادة الدولة لسيادتها

الجميل من السراي الحكومي: ما يطلب منا هو ما كان يجب ان نفعله لمصحلة بلدنا وأنتم ورطونا بالحروب والاحتلال واتركوا رئيسي الجمهورية والحكومة أن يقوموا بعملهم ليخلصوا الشعب والبلد