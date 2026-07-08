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o
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o
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كسروان
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o
متن
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أ.ف.ب نقلا عن مصدر في قمة أنقرة: ترامب أبلغ أعضاء الناتو برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف
آخر الأخبار
2026-07-08 | 08:27
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أ.ف.ب نقلا عن مصدر في قمة أنقرة: ترامب أبلغ أعضاء الناتو برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف
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