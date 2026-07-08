ماكرون: ما أفهمه هو أن الاجتماعات بشأن إيران ستستمر كجزء من وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما

ترامب: أوباما منح الإيرانيين أموالا أميركية والاتفاق الذي وقعه معهم كان مأساة

ترامب: أوباما منح الإيرانيين أموالا أميركية والاتفاق الذي وقعه معهم كان مأساة

ترامب معلقا على الضربات الأوكرانية: هذا تصعيد قد يسهم في الوصول إلى النهاية