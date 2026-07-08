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ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا وقرارنا شكل دفعا هائلا للبلاد
آخر الأخبار
2026-07-08 | 10:24
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ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا وقرارنا شكل دفعا هائلا للبلاد
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