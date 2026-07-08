ترامب: حددنا مواقع المواد النووية وهي مدفونة تحت الجبال ونحن نمتلك المعدات لاستخراجها من إيران

ترامب: كلما نضرب إيران يرتفع سعر النفط ولا بأس في ذلك

ترامب: كلما نضرب إيران يرتفع سعر النفط ولا بأس في ذلك

ترامب: نعمل مع نتنياهو من كثب وحققنا الكثير معا ولو كان هناك رئيس غيري للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود