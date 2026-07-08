الخارجية السعودية: ندين تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين والتي تنتهك سيادة الدول والقانون الدولي

تلفزيون برس تي.في الإيراني عن مصدر أمني مطلع: إيران ستغلق مضيق هرمز في حال وقوع أي هجمات جديدة عليها وستضرب أهداف "العدو" بنسبة لا تقل عن اثنين إلى واحد

السابق