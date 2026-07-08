المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تخلق تحديات في مضيق هرمز وإيران ستحمي مصالحها

مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 تموز باتت كالتالي: 4321 شهيدا و12203 جرحى

مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة يعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 تموز باتت كالتالي: 4321 شهيدا و12203 جرحى

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لم يتم إبرام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على أساس الثقة بل على أساس آلية واضحة تتمثل في "الالتزام مقابل الالتزام"