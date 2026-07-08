سي إن إن عن البحرية الأميركية: نمتلك ما لا يقل عن 19 سفينة حربية بالقرب من إيران

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: إعادة تشغيل اثنين من أصل 3 خطوط كهرباء في جابهار واستئناف عمل الخط الثالث قريبا

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: إعادة تشغيل اثنين من أصل 3 خطوط كهرباء في جابهار واستئناف عمل الخط الثالث قريبا

أكسيوس عن مسؤول أميركي: الضربات التي شنت اليوم أوسع نطاقا من التي نفذت في الأيام السابقة