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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٢٢ جريحًا في ١٩ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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2026-07-09 | 00:15
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٢٢ جريحًا في ١٩ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٢٢ جريحًا في ١٩ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

 
 
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