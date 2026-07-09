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آخر الأخبار
2026-07-09 | 08:10
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بيان للحرس الثوري الإيراني: ليس للأجانب أي مصلحة في مضيق هرمز ومغامرات أميركا وتدخلها في تحديد طرق الملاحة في المضيق لن تؤدي إلا إلى "رد إيراني ساحق"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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