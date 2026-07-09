بيان للحرس الثوري الإيراني: ليس للأجانب أي مصلحة في مضيق هرمز ومغامرات أميركا وتدخلها في تحديد طرق الملاحة في المضيق لن تؤدي إلا إلى "رد إيراني ساحق"

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك