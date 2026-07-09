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الخارجية الإيرانية: عراقجي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني والتركي بشأن الأحداث في مضيق هرمز

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2026-07-09 | 10:16
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الخارجية الإيرانية: عراقجي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني والتركي بشأن الأحداث في مضيق هرمز
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الخارجية الإيرانية: عراقجي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني والتركي بشأن الأحداث في مضيق هرمز

 
 
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