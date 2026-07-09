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o
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o
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o
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o
كسروان
24
o
متن
24
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حاكم مدينة كنارك الإيرانية: الأجهزة المعنية هرعت على الفور إلى موقع الهجوم والتحقيق جار في أبعاده وتفاصيله
آخر الأخبار
2026-07-09 | 16:28
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حاكم مدينة كنارك الإيرانية: الأجهزة المعنية هرعت على الفور إلى موقع الهجوم والتحقيق جار في أبعاده وتفاصيله
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