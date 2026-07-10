جعجع: يجب أن تنسحب إسرائيل من الجنوب وأن تحصل إعادة الإعمار ولكن لا بدّ من قيام دولة ليتحقق كل ذلك

جعجع: رسالتي إلى المواطنين الشيعة أنتم لستم مستهدفين وأنتم لبنانيون وعليكم أن تصطفوا إلى جانب الدولة

جعجع: رسالتي إلى المواطنين الشيعة أنتم لستم مستهدفين وأنتم لبنانيون وعليكم أن تصطفوا إلى جانب الدولة

جعجع بعد لقائه الرئيس عون: قبل أن نطالب باعادة الاعمار والانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون لدينا دولة حقيقية وجيش واحد وسلاح واحد داخل الدولة