مصدر مطلع لرويترز: مفاوضون قطريون في إيران للقاء المسؤولين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا والمحادثات تتم بالتنسيق مع أميركا

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مصدر مطلع لرويترز: المحادثات تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران والقضايا التي أدت إلى التصعيد الأحدث بين البلدين بما في ذلك النزاعات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز